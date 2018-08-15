В ООН закликали Росію "негайно і без умов" звільнити Сенцова

"Експерти ООН закликали російську владу негайно і без будь-яких умов звільнити Олега Сенцова, висловлюючи серйозну стурбованість щодо його фізичного та морального стану", - йдеться в повідомленні.



Експерти закликали Кремль забезпечити негайне надання Сенцову необхідного медичного лікування "на основі його повної та свідомої згоди".



"Життя Сенцова знаходиться перед неминучою загрозою. Він оголосив про голодування на знак протесту внаслідок судового процесу і засудження, що не відповідають міжнародному праву. Ми закликаємо російську владу звільнити його без умов у терміновому порядку", - сказали експерти.



Зазначається, що наразі експерти ООН контактують з цього приводу з російськими органами влади.



Як повідомляв УНН, у Білому Домі створили петицію з закликом звільнити Сенцова.



