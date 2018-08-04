В ООН призвали провести эффективное расследование нападения на Гандзюк

Отметим, что Екатерина получила ожоги 30 процентов тела и сейчас находится в отделении интенсивной терапии.

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"Организация Объединенных Наций в Украине также внимательно наблюдает за ситуацией вокруг других недавних нападений на общественных активистов в Украине. Все случаи были или будут задокументированы и проанализированы Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине. Мы призываем Правительство и правоохранительные органы провести прозрачное, всестороннее и эффективное расследование нападения на Екатерину и других активистов. Мы подчеркиваем, что сильное гражданское общество, где гарантируется фундаментальное право на свободу слова и безопасность необходимо для обеспечения прозрачного управления и ответственности власти", - говорится в сообщении.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что основной версией нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк является ее активная общественная позиция.