В ООН закликали провести ефективне розслідування нападу на Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Організація об'єднаних націй України засудила напад на громадську активістку Катерину Гандзюк та закликала до ефективного розслідування нападу. Про це повідомляє прес-служба ООН в Україні, передає УНН.
Відзначимо, що Катерина отримала опіки 30 відсотків тіла і наразі перебуває у відділенні інтенсивної терапії.
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"Організація Об'єднаних Націй в Україні також уважно спостерігає за ситуацією навколо інших нещодавніх нападів на громадських активістів в Україні. Всі випадки були чи будуть задокументовані та проаналізовані Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні. Ми закликаємо Уряд та правоохоронні органи провести прозоре, всебічне та ефективне розслідування нападу на Катерину та інших активістів. Ми наголошуємо, що сильне громадянське суспільство, де гарантується фундаментальне право на свободу слова та безпеку є необхідним для забезпечення прозорого урядування та відповідальності влади", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що основною версією нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк є її активна громадська позиція.