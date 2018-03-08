В ООН считают, что развивающиеся страны пострадают от новых пошлин США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Введение США пошлин на импорт стали и алюминия сильно ударит по развивающимся странам. Такое мнение высказал в четверг генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Мухиса Китуи, информирует УНН.
Как приводит агентство Reuters слова Китуйи, "развивающиеся страны, переходные экономики, менее развитые страны не способны на соответствующие шаги против США". По его словам, эти страны, будучи "жертвами процесса", "мало, что могут сделать прямо сейчас".
Как ранее сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил 1 марта, что введет пошлину в размере 25 процентов на импортную сталь и 10 процентов на импортный алюминий.
По его словам, этот шаг должен защитить экономику США. При этом критики указывают, что он вряд ли обеспечит дополнительные рабочие места в Соединенных Штатах, одновременно увеличивая риск торговой войны с Китаем и Евросоюзом.
Следует отметить, что власти США заявили, что планируют прибегнуть к антидемпинговым мерам в отношении производителей промышленной стали, в частности, углеродных и легированных стальных прутьев (катанки) из Украины, Испании, Турции, Италии, Южной Кореи, ЮАР и Великобритании.
Напомним, группа членов Конгресса США обратилась к президенту Дональда Трампа с посланием, в котором выражена серьезная озабоченность по поводу возможных последствий решения администрации ввести пошлины на импорт сталелитейной и алюминиевой промышленности. Текст письма 108 законодателей разместила в Twitter в четверг телекомпания ABC.