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Країни, що розвиваються постраждають від нових мит США

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Введення США мит на імпорт сталі та алюмінію важко вдарить по країнам, що розвиваються. Таку думку висловив у четвер генеральний секретар Конференції ООН з торгівлі і розвитку Мухіса Кітуї, інформує УНН.

Як наводить агентство Reuters слова Кітуйі, “країни, що розвиваються, перехідні економіки, менш розвинені країни не здатні на відповідні кроки проти США”. За його словами, ці країни, будучи “жертвами процесу”, “мало, що можуть зробити прямо зараз”.

Як раніше повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив 1 березня, що запровадить мито в розмірі 25 відсотків на імпортну сталь та 10 відсотків на імпортний алюміній.

За його словам, цей крок має на меті захистити економіку США. При цьому критики вказують, що він навряд чи забезпечить додаткові робочі місця в Сполучених Штатах, водночас збільшуючи ризик торговельної війни з Китаєм та Євросоюзом.

Слід зазначити, що влада США заявила, що планує вдатися до антидемпінгових заходів щодо виробників індустріальної сталі, зокрема, вуглецевих та легованих сталевих прутів (катанки) з України, Іспанії, Туреччини, Італії, Південної Кореї, ПАР та Великої Британії.

Нагадаємо, велика група членів Конгресу США звернулася до президента Дональда Трампа з посланням, в якому виражена серйозна занепокоєнність з приводу можливих наслідків рішення адміністрації ввести мита на імпорт продукції сталеливарної і алюмінієвої промисловості. Текст листа 108 законодавців розмістила в Twitter в четвер телекомпанія ABC.

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