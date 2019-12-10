В ООН указали на угрозы изменения климата и ограниченного доступа к технологиям в Европе

Сокращение среднего класса, высокий уровень неформальной занятости, недостаточная социальная защищенность, отток молодежи и квалифицированной рабочей силы, неравенство перед законом - эти и другие проблемы, по данным авторов доклада, существуют сегодня в странах Европы и Центральной Азии.

По данным ООН, около 90 процентов потребностей региона в энергии покрывается за счет использования ископаемого топлива, а 30 процентов земельных угодий подверглись деградации. В целом разрыв в уровне жизни разных слоев населения сокращается, однако возникают новые формы неравенства. Они связаны с ограниченным доступом к технологиям и образованию. На благополучии беднейших и самых незащищенных групп населения также сказываются последствия изменения климата.

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По расходам на науку и развитие страны Европы и Центральной Азии занимают средние позиции в мировом рейтинге, но соотношение между численностью квалифицированных и неквалифицированных кадров отстает от показателей наиболее развитых государств мира. Этот разрыв, как считают авторы доклада, будет сложно преодолеть по мере стремительного распространения высоких технологий.

Неравенство на рынке труда и высокий уровень неформальной занятости в странах региона лишают людей социальной защищенности – те, кто работает без контракта, как правило, не получают социальных льгот и рискуют оказаться без средств к существованию, отметили в ООН.

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Кроме того, согласно опросам общественного мнения, жителей региона беспокоит коррупция и неравенство перед законом. Это, как считают авторы доклада ПРООН, может свидетельствовать о более глубинных причинах неравенства, которые не находят своего отражения в официальной статистике.

По показателю гендерного неравенства регион считается одним из самых благополучных в мире, однако женщины, как отмечается в докладе, все еще недостаточно представлены на рынке труда. Кроме того, женщины, как указывают авторы документа, сталкиваются с "последствиями гендерного паритета". Так, в половине стран мира новые социальные нормы вызывают в обществе некоторое раздражение, которое приводит к негативному отношению к женщинам. Также "за бортом" более всего рискуют оказаться молодежь, мигранты, безработные, люди с инвалидностью и жители сельской местности.