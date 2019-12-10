В ООН вказали на загрози зміни клімату та обмеженого доступу до технологій у Європі

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Рівень життя у країнах Європи і Центральної Азії сьогодні вище, ніж будь-коли в історії. Проте, наслідки зміни клімату і стрімкий розвиток технологій заважають боротися з нерівністю і можуть сприяти розшаруванню суспільства. Про це йдеться в новій доповіді Програми розвитку ООН (ПРООН), передає УНН.