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В ООН вказали на загрози зміни клімату та обмеженого доступу до технологій у Європі

В ООН вказали на загрози зміни клімату та обмеженого доступу до технологій у Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Рівень життя у країнах Європи і Центральної Азії сьогодні вище, ніж будь-коли в історії. Проте, наслідки зміни клімату і стрімкий розвиток технологій заважають боротися з нерівністю і можуть сприяти розшаруванню суспільства. Про це йдеться в новій доповіді Програми розвитку ООН (ПРООН), передає УНН.

Скорочення середнього класу, високий рівень неформальної зайнятості, недостатня соціальна захищеність, відтік молоді та кваліфікованої робочої сили, нерівність перед законом - ці та інші проблеми, за даними авторів доповіді, існують сьогодні в країнах Європи і Центральної Азії.

За даними ООН, близько 90 відсотків потреб регіону в енергії покривається за рахунок використання викопного палива, а 30 відсотків земельних угідь піддалися деградації. В цілому розрив в рівні життя різних верств населення скорочується, проте виникають нові форми нерівності. Вони пов'язані з обмеженим доступом до технологій та освіти. На благополуччя найбідніших і найбільш незахищених груп населення також впливають наслідки зміни клімату.

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По видатках на науку і розвиток країни Європи і Центральної Азії займають середні позиції в світовому рейтингу, але співвідношення між чисельністю кваліфікованих і некваліфікованих кадрів відстає від показників найбільш розвинених держав світу. Цей розрив, як вважають автори доповіді, буде складно подолати в міру стрімкого поширення високих технологій.

Нерівність на ринку праці і високий рівень неформальної зайнятості в країнах регіону позбавляють людей соціальної захищеності - ті, хто працює без контракту, як правило, не отримують соціальних пільг і ризикують опинитися без коштів для існування, зазначили в ООН.

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Окрім того, згідно з опитуваннями громадської думки, жителів регіону турбує корупція і нерівність перед законом. Це, як вважають автори доповіді ПРООН, може свідчити про більш глибинні причини нерівності, які не знаходять свого відображення в офіційній статистиці.

За показником гендерної нерівності регіон вважається одним з найбільш благополучних в світі, проте жінки, як зазначається в доповіді, все ще недостатньо представлені на ринку праці. Крім того, жінки, як вказують автори документа, стикаються з "наслідками гендерного паритету". Так, в половині країн світу нові соціальні норми викликають у суспільстві деяке роздратування, яке призводить до негативного ставлення до жінок. Також "за бортом" найбільше ризикують опинитися молодь, мігранти, безробітні, люди з інвалідністю та жителі сільської місцевості.

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