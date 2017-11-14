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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 28033 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 61517 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 80754 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 86384 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 67217 просмотра

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В ООН приняли резолюцию по правам человека в Крыму

В ООН приняли резолюцию по правам человека в Крыму

Киев  •  УНН

 • 16843 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Такую информацию обнародовало постоянное представительство Украины при ООН на своей странице в Twitter, передает УНН.

"3-й комитет ГА ООН принял резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму, внесенную по инициативе Президента П.А.Порошенка", - сообщили в представительстве.

Сообщается, что резолюцию поддержал 71 член ассамблеи, 25 проголосовали против.

Еще 77 членов воздержались от голосования.

Напомним, 14 ноября состоялось рассмотрение обновленной резолюции по правам человека в анексированном Россией Крыму в рамках Третьего комитета Генассамблеи ООН.

"Резолюция - важный шаг для защиты прав соотечественников на украинском полуострове", - отметили в представительстве.

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