В ООН приняли резолюцию по правам человека в Крыму

"3-й комитет ГА ООН принял резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму, внесенную по инициативе Президента П.А.Порошенка", - сообщили в представительстве.

Сообщается, что резолюцию поддержал 71 член ассамблеи, 25 проголосовали против.

Еще 77 членов воздержались от голосования.

Напомним, 14 ноября состоялось рассмотрение обновленной резолюции по правам человека в анексированном Россией Крыму в рамках Третьего комитета Генассамблеи ООН.



"Резолюция - важный шаг для защиты прав соотечественников на украинском полуострове", - отметили в представительстве.