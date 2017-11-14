В ООН приняли резолюцию по правам человека в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Такую информацию обнародовало постоянное представительство Украины при ООН на своей странице в Twitter, передает УНН.
"3-й комитет ГА ООН принял резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму, внесенную по инициативе Президента П.А.Порошенка", - сообщили в представительстве.
Сообщается, что резолюцию поддержал 71 член ассамблеи, 25 проголосовали против.
Еще 77 членов воздержались от голосования.
Напомним, 14 ноября состоялось рассмотрение обновленной резолюции по правам человека в анексированном Россией Крыму в рамках Третьего комитета Генассамблеи ООН.
"Резолюция - важный шаг для защиты прав соотечественников на украинском полуострове", - отметили в представительстве.