В ООН ухвалили резолюцію щодо прав людини в Криму

"3-й комітет ГА ООН ухвалив резолюцію щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму, внесену за ініціативи Президента П.О.Порошенка", - повідомили в представництві.

Повідомляється, що резолюцію підтримав 71 член асамблеї, 25 проголосували проти.

Ще 77 членів утримались від голосування.

Нагадаємо, 14 листопада відбувся розгляд оновленої резолюції з прав людини в включеному Росією Криму в рамках Третього комітету Генасамблеї ООН.



"Резолюція - важливий крок для захисту прав співвітчизників на українському півострові", - наголосили в представництві.