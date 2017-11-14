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В ООН ухвалили резолюцію щодо прав людини в Криму

В ООН ухвалили резолюцію щодо прав людини в Криму

Київ • УНН

 • 16847 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Таку інформацію оприлюднило постійне представництво України при ООН на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

"3-й комітет ГА ООН ухвалив резолюцію щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму, внесену за ініціативи Президента П.О.Порошенка", - повідомили в представництві.

Повідомляється, що резолюцію підтримав 71 член асамблеї, 25 проголосували проти.

Ще 77 членів утримались від голосування.

Нагадаємо, 14 листопада відбувся розгляд оновленої резолюції з прав людини в включеному Росією Криму в рамках Третього комітету Генасамблеї ООН.

"Резолюція - важливий крок для захисту прав співвітчизників на українському півострові", - наголосили в представництві.

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