В ООН ухвалили резолюцію щодо прав людини в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Таку інформацію оприлюднило постійне представництво України при ООН на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"3-й комітет ГА ООН ухвалив резолюцію щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму, внесену за ініціативи Президента П.О.Порошенка", - повідомили в представництві.
Повідомляється, що резолюцію підтримав 71 член асамблеї, 25 проголосували проти.
Ще 77 членів утримались від голосування.
Нагадаємо, 14 листопада відбувся розгляд оновленої резолюції з прав людини в включеному Росією Криму в рамках Третього комітету Генасамблеї ООН.
"Резолюція - важливий крок для захисту прав співвітчизників на українському півострові", - наголосили в представництві.