Цитата

"Мы надеемся, что первые рейсы судов состоятся в течение нескольких дней — надеюсь, завтра — из этих портов", — сказал Гриффитс в ООН 28 июля.

Ltnfkb

При этом Гриффитс подчеркнул, что операция по возобновлению экспорта зерна из Украины коммерческая, а не гуманитарная, однако, в ООН надеются, что более бедным странам будет предоставлен приоритет, в частности упомянув Сомали, где почти четверти миллиона человек угрожает голоду.

По его словам, Всемирная продовольственная программа ООН "активно рассматривает" закупку украинского зерна.

Главный представитель ООН в Совместном координационном центре Фредерик Кенни из Международной морской организации провел в среду встречу со страховщиками и судоходными компаниями, сказал Гриффитс.

"Мне сказали, что это был... очень обнадеживающий ряд разговоров. Это коммерчески выгодно", — сказал он.

Корабли для зерна будет проверять Совместный координационный центр в турецком порту, чтобы убедиться, что "на этих судах нет контрабанды или оружия", сказал Гриффитс.

После того, как корабли начнут двигаться и сделка будет полностью реализована, Гриффитс сказал, что экспорт из портов в конце концов достигнет довоенного уровня около пяти миллионов тонн в месяц. По данным из Украины, более 20 миллионов тонн зерна прошлогоднего урожая все еще ожидают экспорта.

Спикер ООН в центре сказал, что эти проверки, вероятно, будут проходить на якорной стоянке к северу от Босфора.

Дополнение

Украина, Организация Объединенных Наций, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.