В ООН сподіваються на початок відправки зерна з України у п'ятницю з пріоритетом біднішим країнам

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"Ми сподіваємося, що перші рейси кораблів відбудуться протягом декількох днів — сподіваюся, завтра — з цих портів", — сказав Гріффітс в ООН 28 липня.

Деталі

При цьому Гріффітс підкреслив, що операція з відновлення експорту зерна з України комерційна, а не гуманітарна, однак, в ООН сподіваються, що біднішим країнам буде надано пріоритет, зокрема згадавши Сомалі, де майже чверть мільйону людей загрожує голоду.

За його словами, Всесвітня продовольча програма ООН "активно розглядає" закупівлю українського зерна.

Головний представник ООН у Спільному координаційному центрі Фредерік Кенні з Міжнародної морської організації провів у середу зустріч зі страховиками та судноплавними компаніями, сказав Гріффітс.

"Мені сказали, що це була... дуже обнадійлива низка розмов. Це комерційно вигідно", — сказав він.

Кораблі для зерна перевірятиме Спільний координаційний центр у турецькому порту, "щоб переконатися, що на цих суднах немає контрабанди чи зброї", сказав Гріффітс.

Після того, як кораблі почнуть рухатися і угода буде повністю реалізована, Гріффітс сказав, що експорт з портів врешті-решт досягне довоєнного рівня близько п'яти мільйонів тонн на місяць. За даними з України, понад 20 мільйонів тонн зерна минулорічного врожаю все ще очікують на експорт.

Речник ООН у центрі сказав, що ці перевірки, ймовірно, відбуватимуться на якірній стоянці на північ від Босфору.

Доповнення

Україна, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.