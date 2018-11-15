В ООН сегодня рассмотрят обновленный проект резолюции по Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня Третий комитет ООН рассмотрит обновленный проект резолюции о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму. Об этом сегодня в Киеве заявила заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
“Сегодня в Нью-Йорке происходит Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН, где будет приниматься сверхважная резолюция о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Едва ли не впервые в этой резолюции будет перечень политзаключенных Кремля”, — сказала Геращенко.
Она добавила, что чрезвычайно важно помнить о политзаключенных Кремля и бороться за них.
Отметим, речь идет о проекте резолюции “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина”.
Как сообщал УНН, украинская сторона в ООН продвигает проект резолюции по правам человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь. Пока неизвестно, сколько стран станут соавторами проекта, однако по состоянию на 6 ноября их насчитывалось более 30.