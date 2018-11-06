Понад 30 країн приєднались до нової української резолюції в ООН

ukru
Ексклюзив
12:16 • 35676 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 88261 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 87798 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 79436 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 102302 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 112538 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 70598 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 81387 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 150321 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224831 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
5.8 м/с
55 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 142361 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 119930 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 107040 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 100506 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 69881 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 88257 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 112536 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 150320 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 498227 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 578200 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 44984 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 51612 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 188775 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 184106 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 183299 перегляди
Актуальне
Понад 30 країн приєднались до нової української резолюції в ООН

Понад 30 країн приєднались до нової української резолюції в ООН

Київ • УНН

 • 7091 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Українська сторона в ООН просуває проект резолюції щодо прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, яку 15 листопада поставлять на голосування в комітеті ООН. Наразі невідомо, скільки країн стануть співавторами проекту, проте вже зараз їх налічується понад 30. Про це перший заступник міністра з питань інформаційної політики Еміне Джапарова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Просування проекту резолюції щодо прав людини в АРК та м.Севастополь триватиме до 15 листопада, коли голосування за неї відбудеться в 3 комітеті ООН. Після — ГА ООН, очікуємо в грудні”, — зазначила вона.

За словами Джапарової, проект резолюції спирається на попередні, зокрема на резолюцію від 27 березня 2014 щодо територіальної цілісності України; від 19 грудня 2016 року та від 19 грудня 2017 года щодо ситуації із правами людини в Криму та Севастополі, а також інші міжнародні документи.

Проект резолюції складається із засуджувальної частини, де фактично проголошуються злочини РФ в Криму, зокрема автоматичне накладання громадянства РФ на громадян України в Криму та депортація незгодних, тортури проти інакомислячих, зникнення та політичні переслідування, політично мотивоване судочинство та інші правопорушення країни-окупанта.

“Скільки проголосує? Наразі відбувається процес перемовин та роботи із делегаціями. Не має остаточної цифри країн, які стануть співавторами проекту. Наразі співавторів вже понад 30”, — підкреслила перший заступник міністра.

Вона пояснила, що складність просування “правозахисних” резолюцій складається в тому, що країни радше будуть утримуватись, ніж голосувати, адже в деяких випадках ситуація із правами людини всередині країн може бути неоднозначною.

Унікальність же цих резолюцій, за словами Джапарової, полягає в тому, що вперше країну- постійного члена Ради Безпеки називають країною-окупантом.

Як повідомляв УНН, Україна на поточній, 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН наполягатиме на прийнятті двох резолюцій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$258.31
Brent
$71.72
Bitcoin
$87,330.60
S&P 500
$5,732.63
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,056.85
Ethereum
$2,084.17