Понад 30 країн приєднались до нової української резолюції в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Українська сторона в ООН просуває проект резолюції щодо прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, яку 15 листопада поставлять на голосування в комітеті ООН. Наразі невідомо, скільки країн стануть співавторами проекту, проте вже зараз їх налічується понад 30. Про це перший заступник міністра з питань інформаційної політики Еміне Джапарова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Просування проекту резолюції щодо прав людини в АРК та м.Севастополь триватиме до 15 листопада, коли голосування за неї відбудеться в 3 комітеті ООН. Після — ГА ООН, очікуємо в грудні”, — зазначила вона.
За словами Джапарової, проект резолюції спирається на попередні, зокрема на резолюцію від 27 березня 2014 щодо територіальної цілісності України; від 19 грудня 2016 року та від 19 грудня 2017 года щодо ситуації із правами людини в Криму та Севастополі, а також інші міжнародні документи.
Проект резолюції складається із засуджувальної частини, де фактично проголошуються злочини РФ в Криму, зокрема автоматичне накладання громадянства РФ на громадян України в Криму та депортація незгодних, тортури проти інакомислячих, зникнення та політичні переслідування, політично мотивоване судочинство та інші правопорушення країни-окупанта.
“Скільки проголосує? Наразі відбувається процес перемовин та роботи із делегаціями. Не має остаточної цифри країн, які стануть співавторами проекту. Наразі співавторів вже понад 30”, — підкреслила перший заступник міністра.
Вона пояснила, що складність просування “правозахисних” резолюцій складається в тому, що країни радше будуть утримуватись, ніж голосувати, адже в деяких випадках ситуація із правами людини всередині країн може бути неоднозначною.
Унікальність же цих резолюцій, за словами Джапарової, полягає в тому, що вперше країну- постійного члена Ради Безпеки називають країною-окупантом.
Як повідомляв УНН, Україна на поточній, 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН наполягатиме на прийнятті двох резолюцій.