Понад 30 країн приєднались до нової української резолюції в ООН

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Українська сторона в ООН просуває проект резолюції щодо прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, яку 15 листопада поставлять на голосування в комітеті ООН. Наразі невідомо, скільки країн стануть співавторами проекту, проте вже зараз їх налічується понад 30. Про це перший заступник міністра з питань інформаційної політики Еміне Джапарова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.