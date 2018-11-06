Более 30 стран присоединились к новой украинской резолюции в ООН

“Продвижение проекта резолюции по правам человека в АРК и Севастополь продлится до 15 ноября, когда голосование за нее состоится в 3 комитете ООН. После — ГА ООН, ожидаем в декабре”, — отметила она.

По словам Джапаровой, проект резолюции опирается на предыдущие, в частности на резолюцию от 27 марта 2014 года по территориальной целостности Украины; от 19 декабря 2016 года и от 19 декабря 2017 года о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе, а также другие международные документы.

Проект резолюции состоит из осудительной части, где фактически провозглашаются преступления РФ в Крыму, в частности автоматическое наложение гражданства РФ на граждан Украины в Крыму и депортация несогласных, пытки против инакомыслящих, исчезновение и политические преследования, политически мотивированное судопроизводство и другие правонарушения страны-оккупанта.

“Сколько проголосует? Сейчас происходит процесс переговоров и работы с делегациями. Нет окончательной цифры стран, которые станут соавторами проекта. Сейчас соавторов уже более 30”, — подчеркнула первый замминистра.

Она пояснила, что сложность продвижения “правозащитных” резолюций состоит в том, что страны скорее будут воздерживаться, чем голосовать, ведь в некоторых случаях ситуация с правами человека внутри стран может быть неоднозначной.

Уникальность же этих резолюций, по словам Джапаровой, заключается в том, что впервые страну- постоянного члена Совета Безопасности называют страной-оккупантом.

Как сообщал УНН, Украина на текущей, 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет настаивать на принятии двух резолюций.