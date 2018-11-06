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Более 30 стран присоединились к новой украинской резолюции в ООН

Более 30 стран присоединились к новой украинской резолюции в ООН

Киев  •  УНН

 • 7088 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украинская сторона в ООН продвигает проект резолюции по правам человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, которий 15 ноября поставят на голосование в комитете ООН. Пока неизвестно, сколько стран станут соавторами проекта, однако уже сейчас их насчитывается более 30. Об этом первый заместитель министра по вопросам информационной политики Эмине Джапарова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Продвижение проекта резолюции по правам человека в АРК и Севастополь продлится до 15 ноября, когда голосование за нее состоится в 3 комитете ООН. После — ГА ООН, ожидаем в декабре”, — отметила она.

По словам Джапаровой, проект резолюции опирается на предыдущие, в частности на резолюцию от 27 марта 2014 года по территориальной целостности Украины; от 19 декабря 2016 года и от 19 декабря 2017 года о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе, а также другие международные документы.

Проект резолюции состоит из осудительной части, где фактически провозглашаются преступления РФ в Крыму, в частности автоматическое наложение гражданства РФ на граждан Украины в Крыму и депортация несогласных, пытки против инакомыслящих, исчезновение и политические преследования, политически мотивированное судопроизводство и другие правонарушения страны-оккупанта.

“Сколько проголосует? Сейчас происходит процесс переговоров и работы с делегациями. Нет окончательной цифры стран, которые станут соавторами проекта. Сейчас соавторов уже более 30”, — подчеркнула первый замминистра.

Она пояснила, что сложность продвижения “правозащитных” резолюций состоит в том, что страны скорее будут воздерживаться, чем голосовать, ведь в некоторых случаях ситуация с правами человека внутри стран может быть неоднозначной.

Уникальность же этих резолюций, по словам Джапаровой, заключается в том, что впервые страну- постоянного члена Совета Безопасности называют страной-оккупантом.

Как сообщал УНН, Украина на текущей, 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет настаивать на принятии двух резолюций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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