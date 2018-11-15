В ООН сьогодні розглянуть оновлений проект резолюції щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні Третій комітет ООН розгляне оновлений проект резолюції щодо порушень прав людини в окупованому Криму. Про це сьогодні у Києві заявила заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні в Нью-Йорку відбувається Третій комітет Генеральної Ассамблеї ООН, де буде прийматися надважлива резолюція щодо порушення прав людини в окупованому Криму. Чи не вперше в цій резолюції буде перелік політв’язнів Кремля”, — сказала Геращенко.
Вона додала, що надзвичайно важливо пам’ятати про політв’язнів Кремля і боротися за них.
Зазначимо, йдеться про проект резолюції “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна”.
Як повідомляв УНН, українська сторона в ООН просуває проект резолюції щодо прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. Наразі невідомо, скільки країн стануть співавторами проекту, проте станом на 6 листопада їх налічувалося понад 30.