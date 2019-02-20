В ООН озвучили количество российских сил в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. По состоянию на февраль 2019 года Россия развернула в окупированном Крыму около 32,5 тыс. дополнительных военнослужащих. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, передает кореспондент УНН.
"К февралю 2019 года в окупированном Крыму Россия развернула дополнительные 32,5 тыс военнослужащих, дополнительные 8 артиллерийских систем, 52 ракетных системы залпового огна, 372 БТР, 113 боевых самолётов, 62 боевых вертолёта, а так же 6 боевых кораблей и 6 подлодок, которые оснащены морскими крылатыми ракетами "Калибр". Нельзя исключать и возможного развёртывания ядерного оружия на полуострове", - сказал Президент.
По его словам, на территории окупированного полу острова уже присутствует необходимая инфраструктура, а Россия использовала прошедшие 5 лет на ее восстановление и модернизацию.
"Итак, мы становимся свидетелями безпрецидентной милитаризации района Черного моря", – добавил он.
Напомним, сегодня в Нью-Йорке проходит заседание Генеральной Ассамблеи ООН по пункту 67 ее повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Проведение дебатов на эту тему является первым комплексным рассмотрением в рамках ГА ООН вопрос российской агрессии против украинского государства.