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В ООН назвали число погибших на Донбассе гражданских за три месяца

Киев • УНН

 • 11214 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В период с 16 августа по 15 ноября 2018 года Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека было, миссия которого мониторит ситуацию на Донбассе, зафиксировано 50 пострадавших среди гражданского населения - 14 погибших и 36 раненых, передает УНН со ссылкой на очередной доклад по ситуации с правами человека в Украине.

В ООН назвали число погибших на Донбассе гражданских за три месяца

"Количество жертв среди гражданского населения продолжило уменьшаться, что соответствует тенденции, установившейся в 2018 году. В течение отчетного периода этому способствовали два последовательных согласования относительно восстановления режима прекращения огня, согласованные трехстороннего контактной группой в Минске. За период с 16 августа по 15 ноября УВКПЧ зафиксировало 50 жертв среди гражданского населения (14 погибших и 36 раненых), что на 52,4 процента меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом", - говорится в отчете.

При этом УВКПЧ задокументировало 242 нарушения, которые имели место в течение отчетного периода. "Это отражает увеличение количества нарушений и ущемлений прав человека по сравнению с задокументированным УВКПЧ в предыдущем отчетным периодом с 16 мая по 15 августа 2018 года", - отметили в отчете.

Отмечается, что из задокументированных нарушений, 35 нарушений прав человека возникли ранее отчетного периода.

"Правительство Украины несет ответственность за 147 из зафиксированных нарушений, вооруженные группы - за 28 зафиксированных, а правительство Российской Федерации (как оккупационного государства в Автономной Республике Крым и городе Севастополе) - за 32 из зафиксированных нарушений", - сообщили в УВКПЧ.

В сентябре в ООН заявляли, что пострадавших гражданских на Донбассе за три месяца стало на 37% меньше, чем в прошлом году.

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