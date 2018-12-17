В ООН назвали кількість загиблих на Донбасі цивільних за три місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У період з 16 серпня до 15 листопада 2018 року Управлінням Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини було, місія якого моніторить ситуацію на Донбасі, зафіксовано 50 постраждалих серед цивільного населення - 14 загиблих і 36 поранених, передає УНН з посиланням на чергову доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні.
"Кількість жертв серед цивільного населення продовжила зменшуватися, що відповідає тенденції, яка встановилася у 2018 році. Впродовж звітного періоду цьому сприяли два послідовні погодження щодо поновлення режиму припинення вогню, узгоджені Тристоронньою контактною групою в Мінську. За період із 16 серпня до 15 листопада УВКПЛ зафіксувало 50 жертв серед цивільного населення (14 загиблих і 36 поранених), що на 52,4 відсотка менше порівняно з попереднім звітним періодом", - йдеться у звіті.
При цьому УВКПЛ задокументувало 242 порушення, які мали місце впродовж звітного періоду. "Це відображає збільшення кількості порушень та ущемлень прав людини порівняно з задокументованим УВКПЛ у попередньому звітному періоді з 16 травня до 15 серпня 2018 року", - зазначили у звіті.
Зазначається, що з задокументованих порушень, 35 порушень прав людини виникли раніше звітного періоду.
"Уряд України несе відповідальність за 147 із зафіксованих порушень, озброєні групи – за 28 зафіксованих, а уряд Російської Федерації (як окупаційної держави в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі) – за 32 з зафіксованих порушень", - повідомили в УВКПЛ.
У вересні в ООН заявляли, що постраждалих цивільних на Донбасі за три місяці стало на 37% менше, ніж у минулому році.