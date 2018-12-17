В ООН назвали кількість загиблих на Донбасі цивільних за три місяці

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У період з 16 серпня до 15 листопада 2018 року Управлінням Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини було, місія якого моніторить ситуацію на Донбасі, зафіксовано 50 постраждалих серед цивільного населення - 14 загиблих і 36 поранених, передає УНН з посиланням на чергову доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні.