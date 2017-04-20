В.Омелян надеется на авиаперевозки в Украине "по цене маршрутки"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37720 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101477 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154729 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115704 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116090 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112305 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104114 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107018 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103522 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153151 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В.Омелян надеется на авиаперевозки в Украине "по цене маршрутки"

В.Омелян надеется на авиаперевозки в Украине "по цене маршрутки"

Киев  •  УНН

 • 16350 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Уже в этом году пассажирские авиаперевозки должны стать дешевыми, как проезд в маршрутке, но качественными. Такое мнение в ходе сегодняшнего Украинского инфраструктурного форума высказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

"Мы начинаем с нового качества людей, которые должны привести к новому качеству реформ в Украине, но этого не достаточно. Мы понимаем, что система тяжелая, система сложная, все привыкли работать, как они работают всегда. Именно поэтому мы используем другой рычаг, привлекая крупные иностранные компании, такие как Ryanair. Только было объявлено, что Ryanair заходит в Украину, политика основных игроков на украинском рынке поменялась коренным образом. Они полностью пересматривают сейчас свою стратегию и пересматривают свою стратегию государственные аэропорты Украины, что тоже очень важно. Мы должны дать гражданам не элитный вид передвижения, а дешевый, удобный, по цене маршрутки, или электрички с качеством и безопасностью гораздо выше. И это возможно сделать, и мы это сделаем в этом году", - сказал министр.

Напомним, В.Омелян ожидает поддержку ВР закона о железнодорожном транспорте.

Украинские Национальные Новости

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