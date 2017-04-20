В.Омелян сподівається на авіаперевезення в Україні "за ціною маршрутки"

"Ми починаємо з нової якості людей, які повинні привести до нової якості реформ в Україні, але цього не достатньо. Бо ми розуміємо, що система важка, система складна, всі звикли працювати, як вони працюють завжди. Саме тому ми використовуємо інший важіль, залучаючи великі іноземні компанії, такі як Ryanair. Тільки було оголошено, що Ryanair заходить в Україну, політика основних гравців на українському ринку помінялася докорінно. Вони повністю переглядають зараз свою стратегію і переглядають свою стратегію державні аеропорти України, що теж надважливо. Ми повинні дати громадянам не елітний вид пересування, а дешевий, зручний, за ціною маршрутки, чи електрички з якістю і безпекою набагато вище. І це можливо зробити, і ми це зробимо в цьому році", - сказав міністр.

Нагадаємо, В.Омелян очікує на підтримку ВР закону про залізничний транспорт.