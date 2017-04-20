В.Омелян ожидает поддержку ВР закона о железнодорожном транспорте

"Я надеюсь, что общей командой мы сможем продолжить нашу работу с Верховной Радой, потому что у нас действительно есть очень важные для каждой из отраслей законы. Закон о внутреннем водном транспорте, закон об автомобильных перевозках, закон, ключевой, по моему мнению, о железнодорожном транспорте, который создаст свободный рынок и даст возможность развиваться рынку на базе железнодорожных перевозок", - сказал В.Омелян.

Напомним, Мининфраструктуры планирует закупить 78 пунктов для "взвешивания" грузовиков.