В.Омелян очікує на підтримку ВР закону про залізничний транспорт

"Я сподіваюся, що спільною командою ми зможемо продовжити нашу роботу з Верховною Радою, бо у нас дійсно є надзвичайно важливі для кожної з галузей закони. Закон про внутрішній водний транспорт, закон про автомобільні перевезення, закон, ключовий, на мою думку, про залізничний транспорт, який створить вільний ринок і дасть можливість розвиватися ринку на базі залізничних перевезень", - сказав В.Омелян.

Нагадаємо, Мінінфраструктури планує закупити 78 пунктів для "зважування" вантажівок.