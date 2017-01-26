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В. Омелян не собирается в отставку

В. Омелян не собирается в отставку

Киев • УНН

 • 8553 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Министр инфраструктуры Владимир Омелян не собирается уходить в отставку, несмотря на публичный конфликт вокруг "Укрзализныци" и назначения госсекретарем МИУ Андрея Галущака. Об этом он заявил в эфире "5 канала", передает УНН.

"Я считал, что если искусственно создаются препятствия и реформы никому не нужны, то и я не нужен. Но когда я увидел, сколько людей ждут этого моего шага, решил четко, что они этого не дождутся. Я до последнего патрона буду держаться, чтобы не дать реванша шанса ", - сказал Омелян.

Он добавил, что чувствует себя в кресле министра уверенно и спокойно.

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