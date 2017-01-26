В.Омелян не збирається у відставку

“Я вважав, що якщо штучно створюються перешкоди і реформи нікому не потрібні, то і я не потрібен. Але коли я побачив, скільки людей чекають цього мого кроку, вирішив чітко, що вони цього не дочекаються. Я до останнього патрона буду триматися, щоб не дати реваншу шансу”, — сказав В. Омелян.

Він додав, що почувається у кріслі міністра впевнено і спокійно.