В.Омелян не збирається у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністр інфраструктури Володимир Омелян не збирається йти у відставку, незважаючи на публічний конфлікт навколо “Укрзалізниці” та призначення держсекретарем МІУ Андрія Галущака. Про це він заявив в ефірі “5 каналу”, передає УНН.
“Я вважав, що якщо штучно створюються перешкоди і реформи нікому не потрібні, то і я не потрібен. Але коли я побачив, скільки людей чекають цього мого кроку, вирішив чітко, що вони цього не дочекаються. Я до останнього патрона буду триматися, щоб не дати реваншу шансу”, — сказав В. Омелян.
Він додав, що почувається у кріслі міністра впевнено і спокійно.