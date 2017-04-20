В.Омелян анонсировал запуск Южного шелкового пути

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37696 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101471 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154717 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115698 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116087 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112303 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104113 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107018 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103522 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153149 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
В.Омелян анонсировал запуск Южного шелкового пути

В.Омелян анонсировал запуск Южного шелкового пути

Киев  •  УНН

 • 14427 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Южный шелковый путь, который пролегает через Украину, заработает в этом или следующем году. Об этом на украинском инфраструктурном форуме заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

"Мы является участником Шелкового экономического пути и работаем с Китаем. Наибольшая у нас проблема не в логистике, а в отсутствии логистической команды, которая на базе "Укрзализныци", в первую очередь, а также морской индустрии, сможет предложить клиенту и бизнеса оптимальный тариф для продвижения по этому пути. Мы уже сделали очень много. Мы провели переговоры с Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, мы выходим на сверхнизкие ставки и я верю, что путь через Украину, так называемый Южный Шелковый путь, будет конкурентоспособной альтернативой российскому варианту, плюс мы видим, что здесь есть абсолютное преимущество - диверсификация рисков для китайской стороны и Европейского союза. Поэтому этот путь заработает. Вопрос - в этом году или в следующем - не готов вам ответить, но видим, что каждый год количество поездов между Китаем и Европейским союзом возрастает в разы", - сказал В.Омелян.

Как сообщал УНН, церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая поможет наладить непрерывное железнодорожное сообщение между Европой и Китаем, состоится в конце июня.

Украинские Национальные Новости

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