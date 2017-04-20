В.Омелян анонсировал запуск Южного шелкового пути

"Мы является участником Шелкового экономического пути и работаем с Китаем. Наибольшая у нас проблема не в логистике, а в отсутствии логистической команды, которая на базе "Укрзализныци", в первую очередь, а также морской индустрии, сможет предложить клиенту и бизнеса оптимальный тариф для продвижения по этому пути. Мы уже сделали очень много. Мы провели переговоры с Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, мы выходим на сверхнизкие ставки и я верю, что путь через Украину, так называемый Южный Шелковый путь, будет конкурентоспособной альтернативой российскому варианту, плюс мы видим, что здесь есть абсолютное преимущество - диверсификация рисков для китайской стороны и Европейского союза. Поэтому этот путь заработает. Вопрос - в этом году или в следующем - не готов вам ответить, но видим, что каждый год количество поездов между Китаем и Европейским союзом возрастает в разы", - сказал В.Омелян.

Как сообщал УНН, церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая поможет наладить непрерывное железнодорожное сообщение между Европой и Китаем, состоится в конце июня.