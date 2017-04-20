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В.Омелян анонсував запуск Південного шовкового шляху

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Південний шовковий шлях, який пролягає через Україну, запрацює цього чи наступного року. Про це на Українському інфраструктурному форумі заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.

“Ми таки є учасником Шовкового економічного шляху і працюємо з Китаєм. Найбільша у нас проблема не в логістиці, а у відсутності логістичної команди, яка на базі "Укрзалізниці", в першу чергу, а також морської індустрії, зможе запропонувати клієнту і бізнесу оптимальний тариф для просування цим шляхом. Ми вже зробили дуже багато. Ми провели переговори з Грузією, Азербайджаном, Казахстаном, ми виходимо на наднизькі ставки і я вірю, що шлях через Україну, так званий Південний Шовковий шлях, буде конкурентоздатною альтернативою​ російському варіанту, плюс ми бачимо, що тут є абсолютна перевага — диверсифікація ризиків для китайської сторони та Європейського союзу. Тому цей шлях запрацює. Питання — цього року чи наступного — не готовий вам дати відповідь, але бачимо, що кожного року кількість потягів між Китаєм та Європейським союзом зростає в рази”, — сказав В.Омелян.

Як повідомляв УНН, церемонія відкриття залізниці Баку-Тбілісі-Карс (БТК), яка допоможе налагодити безперервне залізничне сполучення між Європою і Китаєм, відбудеться наприкінці червня.

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