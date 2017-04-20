В.Омелян анонсував запуск Південного шовкового шляху
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Південний шовковий шлях, який пролягає через Україну, запрацює цього чи наступного року. Про це на Українському інфраструктурному форумі заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
“Ми таки є учасником Шовкового економічного шляху і працюємо з Китаєм. Найбільша у нас проблема не в логістиці, а у відсутності логістичної команди, яка на базі "Укрзалізниці", в першу чергу, а також морської індустрії, зможе запропонувати клієнту і бізнесу оптимальний тариф для просування цим шляхом. Ми вже зробили дуже багато. Ми провели переговори з Грузією, Азербайджаном, Казахстаном, ми виходимо на наднизькі ставки і я вірю, що шлях через Україну, так званий Південний Шовковий шлях, буде конкурентоздатною альтернативою російському варіанту, плюс ми бачимо, що тут є абсолютна перевага — диверсифікація ризиків для китайської сторони та Європейського союзу. Тому цей шлях запрацює. Питання — цього року чи наступного — не готовий вам дати відповідь, але бачимо, що кожного року кількість потягів між Китаєм та Європейським союзом зростає в рази”, — сказав В.Омелян.
Як повідомляв УНН, церемонія відкриття залізниці Баку-Тбілісі-Карс (БТК), яка допоможе налагодити безперервне залізничне сполучення між Європою і Китаєм, відбудеться наприкінці червня.