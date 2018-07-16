У Омбудсмена заявили о принудительном удерживании украинских моряков в Крыму

Как отмечается, у Омбудсмена Людмилы Денисовой семьи членов экипажа судна "ЯМК-0041", задержанного 4 мая пограничной службой РФ попросили помочь с возвращением моряков на материковую часть Украины, относительно чего она написала обращение к Президенту.

На судне, по сообщению, находились пять граждан Украины. "После задержания их в течение 2 месяцев принудительно удерживают на территории Крымского полуострова", - указали в офисе Омбудсмена.

ФСБ РФ 16 мая объявила о возбуждении уголовного дела в отношении капитана судна по ч. 3 ст. 256 УК РФ.

"По имеющейся у меня информации, капитан содержится в Симферопольском СИЗО, а другие члены экипажа находятся в статусе свидетелей и не имеют возможности покинуть территорию полуострова Крым, через изъятие паспортов гражданина Украины для выезда за границу. Об этом, в соответствии с имеющимися у меня сведениями, состояние здоровья моряков крайне неудовлетворительное. На указанных лиц осуществляется психологическое давление и запугивание со стороны Федеральной службы безопасности РФ", - отметила Уполномоченный.

Поэтому Денисова попросила Президента рассмотреть возможность осуществления обмена членов экипажа судна "Норд" на членов экипажа судна "ЯМК-0041".