В Омбудсмена заявили про примусове утримання українських моряків у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Українські моряки з риболовецького судна "ЯМК-0041" після затримання уже впродовж двох місяців примусово утримуються в окупованому Криму. Про це заявили у прес-службі офісу Уповноваженого ВР з прав людини, передає УНН.
Як зазначається, у Омбудсмена Людмили Денісової родини членів екіпажу судна "ЯМК-0041", затриманого 4 травня прикордонною службою РФ попросили допомогти з поверненням моряків на материкову частину України, щодо чого вона написала звернення до Президента.
На судні, за повідомленням, перебували п’ять громадян України. "Після затримання їх впродовж 2 місяців примусово утримують на території Кримського півострова", - вказали в офісі Омбудсмена.
ФСБ РФ 16 травня оголосила про порушення кримінальної справи щодо капітана судна за ч. 3 ст. 256 КК РФ.
"За наявною у мене інформацією, капітан утримується у Сімферопольському СІЗО, а інші члени екіпажу перебувають у статусі свідків та не мають можливості залишити територію півострова Крим, через вилучення паспортів громадянина Україна для виїзду за кордон. Про цьому, відповідно до наявних у мене відомостей, стан здоров’я моряків вкрай незадовільний. На зазначених осіб здійснюється психологічний тиск та залякування з боку Федеральної служби безпеки РФ", - зазначила Уповноважений.
Тож Денісова попросила Петра Порошенка розглянути можливість здійснення обміну членів екіпажу судна "Норд" на членів екіпажу судна "ЯМК-0041".