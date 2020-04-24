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В Александровской больнице для больных на COVID-19 подготовили еще один корпус

В Александровской больнице для больных на COVID-19 подготовили еще один корпус

Киев  •  УНН

 • 78610 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Александровской больнице Киева подготовили еще один корпус, где смогут лечить больных коронавирусной болезнью, потому что инфекционное отделение там почти заполнено. Об этом во время брифинга в пятницу заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Александровская больница первой начала принимать больных на коронавирус. И сегодня инфекционное отделение там почти заполнено, потому что, к сожалению, количество больных растет. Но в Александровской подготовили еще один корпус, где смогут размещать больных на коронавирус. Это еще до 100 коек", - сказал городской голова.

Он напомнил, что в Киеве на сегодня определено уже 14 медучреждений первой и второй волны для приема больных коронавирусной болезнью.

"В целом это более 1700 коек, где можно разместить больных на коронавирус. В случае плохого сценария - город может развернуть до 7000 коек", - сказал Кличко.

Как сообщалось в УНН, в столице за прошедшие сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилась на 63 - до 1122. Коронавирус зафиксировали у троих медиков, шесть ребят в возрасте от 6 до 14 лет и в 9 священнослужителей, из которых 5 - из Киево-Печерской лавры.

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