В Олександрівській лікарні для хворих на COVID-19 підготували ще один корпус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Олександрівській лікарні Києва підготували ще один корпус, де зможуть лікувати хворих на коронавірусну хворобу, через те, що інфекційне відділення там майже заповнене. Про це під час брифінгу у п’ятницю заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Олександрівська лікарня першою почала приймати хворих на коронавірус. І сьогодні інфекційне відділення там майже заповнене, бо, на жаль, кількість хворих зростає. Але в Олександрівській підготували ще один корпус, де зможуть розміщувати хворих на коронавірус. Це ще до 100 ліжок", - сказав міський голова.
Він нагадав, що у Києві на сьогодні визначено вже 14 медзакладів першої та другої хвилі для прийому хворих на коронавірусну хворобу.
"Загалом це понад 1700 ліжок, де можна розмістити хворих на коронавірус. У випадку поганого сценарію - місто може розгорнути до 7 тисяч ліжок", - сказав Кличко.
Як повідомлялося в УНН, у столиці за минулу добу кількість підтверджених випадків COVID-19 збільшилась на 63 - до 1122. Коронавірус зафіксували у трьох медиків, шістьох хлопців віком від 6 до 14 років та у 9 священнослужителів, з яких 5 - з Києво-Печерської лаври.