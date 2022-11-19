В оккупированную Горловку в больницу доставили около 500 оккупантов, — Генштаб

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"По уточненной информации, в период с 10 по 16 ноября, в город Горловка по направлению Майорска, в больничные учреждения доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупационных войск", — говорится в отчете.

Как отметили в Генштабе, значительная часть доставленных — недавно мобилизована.

Напомним

13 ноября было подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение оккупантов в Херсонской области. В районе населенного пункта Днепряны, по зданию, где находилось до 500 оккупантов, нанесен высокоточный удар. По его результатам в Таврический вывезли два грузовика погибших захватчиков. В ближайший госпиталь доставлены 56 тяжелораненых, из которых, вскоре, умерли еще 16 человек.