В окуповану Горлівку до лікарні доставили близько 500 окупантів, — Генштаб

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"За уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада, в місто Горлівка з напрямку Майорська, до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ", — йдеться у звіті.

Як зазначили в Генштабі, значна частина доставлених — нещодавно мобілізовані.

Нагадаємо

13 листопада було підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Херсонській області. В районі населеного пункту Дніпряни, по будівлі, де знаходилось до 500 окупантів, завдано високоточного удару. За його результатами до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників. У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, з яких, незабаром, померло ще 16 осіб.