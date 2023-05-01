В оккупированном Токмаке громко: местные сообщают о взрывах

Цитата

"В Токмаке громко. Местные сообщают о взрывах во временно оккупированном Токмаке. Ждем подсчета запакетовых захватчиков от Генштаба", - написал Федоров.

Напомним

Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 190 960 человек, 3700 танков и сотен единиц военной техники.