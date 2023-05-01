В окупованому Токмаку гучно: місцеві повідомляють про вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. В окупованому Токмаку пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"У Токмаку гучно. Місцеві повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому Токмаку. Чекаємо на підрахунок запакетовах загарбників від Генштабу", - написав Федоров.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 190 960 осіб, 3700 танків та сотень одиниць військової техніки.