В оккупированному Сватовому в Луганской области произошел хлопок: горит база оккупантов

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“Сегодня ночью у них что-то произошло в нашем Сватово. У них там была база. Почти все войска вышли из Сватового, там осталась только какая-то полиция, так называемая "ОРДЛОвская“, и у них осталась аграрная база, где они проводили передислокацию. И что-то там на той базе, снова произошел какой-то хлопок, потому что он до сих пор там”, – сказал Гайдай.

Детали

По словам председателя ОВА, еще два часа назад в Сватово “очень сильно горело” и детонировало.

“Поэтому, все что они хотят – они получат. Даже парад получили ко Дню Независимости на Крещатике”, – добавил Гайдай.

Дополнение

Тем временем, социальные сети сообщают о "хлопке" в захваченной российскими оккупантами Новой Каховке в Херсонской области.