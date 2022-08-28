В оккупированному Сватовому в Луганской области произошел хлопок: горит база оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В оккупированному Сватовому в Луганской области произошел хлопок на аграрной базе, где оккупанты проводили передислокацию. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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“Сегодня ночью у них что-то произошло в нашем Сватово. У них там была база. Почти все войска вышли из Сватового, там осталась только какая-то полиция, так называемая "ОРДЛОвская“, и у них осталась аграрная база, где они проводили передислокацию. И что-то там на той базе, снова произошел какой-то хлопок, потому что он до сих пор там”, – сказал Гайдай.
Детали
По словам председателя ОВА, еще два часа назад в Сватово “очень сильно горело” и детонировало.
“Поэтому, все что они хотят – они получат. Даже парад получили ко Дню Независимости на Крещатике”, – добавил Гайдай.
Дополнение
Тем временем, социальные сети сообщают о "хлопке" в захваченной российскими оккупантами Новой Каховке в Херсонской области.