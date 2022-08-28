В окупованому Сватовому на Луганщині сталася бавовна: палає база окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. В окупованому Сватовому у Луганській області сталася бавовна на аграрній базі, де окупанти робили передислокацію. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
Цитата
“Сьогодні вночі у них щось відбулося в нашому Сватовому. В них там була база. Майже всі війська вийшли зі Сватового, там залишилось тільки якась там поліція, так звана “ОРДЛОвська”, і в них залишилась аграрна база, де вони робили передислокацію. І щось там на тій базі, знов сталась якась бавовна, тому що вона досі там”, – сказав Гайдай.
Деталі
За словами голови ОВА, ще дві години тому на у Сватовому “дуже сильно палало” і детонувало.
“Тому, все що вони хочуть – вони отримають. Навіть парад отримали до Дня Незалежності на Хрещатику”, – додав Гайдай.
Доповнення
Тим часом, соціальні мережі повідомляють про "бавовну" у захопленій російськими окупантами Новій Каховці на Херсонщині.