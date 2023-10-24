В оккупированном Севастополе прогремел взрыв: что известно

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"Подписчики сообщают о громком взрыве в Севастополе", - говорится в сообщении.

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Впоследствии стало известно, что "взрывов в Севастополе было два, один из них слышали даже в Бахчисарае".

Кроме того, по данным Telegram-канала, в Нижнегорском районе слышны глухие взрывы со стороны Симферополя.