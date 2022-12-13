В оккупированном Мелитополе снова "хлопок": местные также сообщают об автоматных очередях и погибшем
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Очередной взрыв во временно оккупированном Мелитополе. Кроме того, местные жители сообщают об автоматных очередях и погибшем, передает УНН со ссылкой на городского голову Мелитополя Ивана Федорова.
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" Около 14:00 в самом центре города - в районе Шахматной школы раздался громкий хлопок.
Сразу же после этого рашисты перекрыли дороги. Местные жители сообщили об автоматных очередях и засвидетельствовали тело, накрытое черной пленкой", - написал Федоров.
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По его словам, пока нет подробностей, кто оказался 200-м.
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Под временно оккупированным Мелитополем раздались взрывы на мосту, через который россияне перебрасывали свою технику.