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В окупованому Мелітополі знову "бавовна": місцеві також повідомляють про автоматні черги і загиблого

В окупованому Мелітополі знову "бавовна": місцеві також повідомляють про автоматні черги і загиблого

Київ • УНН

 • 660094 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Черговий вибух у тимчасово окупованому Мелітополі. Крім того, місцеві мешканці повідомляють про автоматні черги та загиблого, передає УНН із посиланням на міського голову Мелітополя Івана Федорова.

Цитата

"Близько 14:00 в самому центрі міста - в районі Шахової школи пролунала гучна бавовна.

Відразу ж після цього рашисти перекрили дороги. Місцеві мешканці повідомили про автоматні черги і засвідчили тіло, накрите чорною плівкою", - написав Федоров.

Додамо

За його словами, наразі немає подробиць, хто виявився 200-м.

Раніше

Під тимчасово окупованим Мелітополем пролунали вибухи на мосту, через який росіяни перекидали свою техніку.

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