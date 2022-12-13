В окупованому Мелітополі знову "бавовна": місцеві також повідомляють про автоматні черги і загиблого
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Черговий вибух у тимчасово окупованому Мелітополі. Крім того, місцеві мешканці повідомляють про автоматні черги та загиблого, передає УНН із посиланням на міського голову Мелітополя Івана Федорова.
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"Близько 14:00 в самому центрі міста - в районі Шахової школи пролунала гучна бавовна.
Відразу ж після цього рашисти перекрили дороги. Місцеві мешканці повідомили про автоматні черги і засвідчили тіло, накрите чорною плівкою", - написав Федоров.
Додамо
За його словами, наразі немає подробиць, хто виявився 200-м.
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Під тимчасово окупованим Мелітополем пролунали вибухи на мосту, через який росіяни перекидали свою техніку.