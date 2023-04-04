В оккупированном Мариуполе могут мобилизовать студентов

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«Преподаватели оккупированных мариупольских вузов получили извещение, согласно которому они должны известить студентов о необходимости стать на воинский учет. Таким образом, россияне могут готовить почву для мобилизации молодых мариупольцев. Ведь они понимают, что уже скоро ВСУ начнет контрнаступление, поэтому им необходимо "пушечное мясо". А мариупольцы для оккупантов не представляют никакой ценности», - говорится в сообщении.

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Россияне продолжают укрепляться в Мариуполе в ожидании контрнаступления ВСУ.