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В оккупированном Мариуполе могут мобилизовать студентов

В оккупированном Мариуполе могут мобилизовать студентов

Киев • УНН

 • 575878 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В оккупированном Мариуполе россияне могут готовить почву для мобилизации студентов. Ведь рашисты понимают, что скоро ВСУ может начать контрнаступление, поэтому им необходимо "пушечное мясо". Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.

Цитата

«Преподаватели оккупированных мариупольских вузов получили извещение, согласно которому они должны известить студентов о необходимости стать на воинский учет. Таким образом, россияне могут готовить почву для мобилизации молодых мариупольцев. Ведь они понимают, что уже скоро ВСУ начнет контрнаступление, поэтому им необходимо "пушечное мясо". А мариупольцы для оккупантов не представляют никакой ценности», - говорится в сообщении.

Дополнение

Россияне продолжают укрепляться в Мариуполе в ожидании контрнаступления ВСУ.

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