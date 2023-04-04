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В окупованому Маріуполі можуть мобілізувати студентів

В окупованому Маріуполі можуть мобілізувати студентів

Київ • УНН

 • 575878 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. В окупованому Маріуполі росіяни можуть готувати підґрунтя для мобілізації студентів. Адже рашисти розуміють, що скоро ЗСУ може почне контрнаступ, тож їм необхідне "гарматне м‘ясо". Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає УНН.

Цитата

«Викладачі окупованих маріупольських вишів отримали сповіщення, згідно з яким вони мають сповістити студентів про необхідність стати на військовий облік. Таким чином, росіяни можуть готувати підґрунтя для мобілізації молодих маріупольців. Адже вони розуміють, що вже скоро ЗСУ почне контрнаступ, тож їм необхідне "гарматне м‘ясо". А маріупольці для окупантів не становлять жодної цінності», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Росіяни продовжують укріплюватись в Маріуполі в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

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