В окупованому Маріуполі можуть мобілізувати студентів

Цитата

«Викладачі окупованих маріупольських вишів отримали сповіщення, згідно з яким вони мають сповістити студентів про необхідність стати на військовий облік. Таким чином, росіяни можуть готувати підґрунтя для мобілізації молодих маріупольців. Адже вони розуміють, що вже скоро ЗСУ почне контрнаступ, тож їм необхідне "гарматне м‘ясо". А маріупольці для окупантів не становлять жодної цінності», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Росіяни продовжують укріплюватись в Маріуполі в очікуванні контрнаступу ЗСУ.