В окупованому Маріуполі можуть мобілізувати студентів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В окупованому Маріуполі росіяни можуть готувати підґрунтя для мобілізації студентів. Адже рашисти розуміють, що скоро ЗСУ може почне контрнаступ, тож їм необхідне "гарматне м‘ясо". Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає УНН.
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«Викладачі окупованих маріупольських вишів отримали сповіщення, згідно з яким вони мають сповістити студентів про необхідність стати на військовий облік. Таким чином, росіяни можуть готувати підґрунтя для мобілізації молодих маріупольців. Адже вони розуміють, що вже скоро ЗСУ почне контрнаступ, тож їм необхідне "гарматне м‘ясо". А маріупольці для окупантів не становлять жодної цінності», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Росіяни продовжують укріплюватись в Маріуполі в очікуванні контрнаступу ЗСУ.