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13 марта, 19:26 • 73976 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 115958 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 112190 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 111805 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104329 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100252 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111653 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Луганске новый хлопок

В оккупированном Луганске новый хлопок

Киев • УНН

 • 938939 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В российских Telegram-каналах появились сообщения о новом хлопке в оккупированном Луганске, передает УНН.

Детали

"Очевидцы сообщают о взрывах в Луганске", - сообщают Telegram-каналы.

По неподтвержденной информации, ракетный удар могли нанести по военкомату, где базировались оккупанты. На данный момент украинская сторона не комментировала информацию о взрывах. 

Добавим

В оккупированном Луганске уже второй день раздаются взрывы. Так называемые власти “лнр” обвиняют Украину во взрывах в Луганске.

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