В оккупированном Луганске новый хлопок

Детали

"Очевидцы сообщают о взрывах в Луганске", - сообщают Telegram-каналы.

По неподтвержденной информации, ракетный удар могли нанести по военкомату, где базировались оккупанты. На данный момент украинская сторона не комментировала информацию о взрывах.

Добавим

В оккупированном Луганске уже второй день раздаются взрывы. Так называемые власти “лнр” обвиняют Украину во взрывах в Луганске.