В оккупированном Луганске новый хлопок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В российских Telegram-каналах появились сообщения о новом хлопке в оккупированном Луганске, передает УНН.
Детали
"Очевидцы сообщают о взрывах в Луганске", - сообщают Telegram-каналы.
По неподтвержденной информации, ракетный удар могли нанести по военкомату, где базировались оккупанты. На данный момент украинская сторона не комментировала информацию о взрывах.
Добавим
В оккупированном Луганске уже второй день раздаются взрывы. Так называемые власти “лнр” обвиняют Украину во взрывах в Луганске.