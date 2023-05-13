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В окупованому Луганську нова бавовна

В окупованому Луганську нова бавовна

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У російських Telegram-каналах з'явились повідомлення про нову бавовну в окупованому Луганську, передає УНН.

Деталі

"Очевидці повідомляють про вибухи у Луганську", - повідомляють Telegram-канали.

За непідтердженою інформацією, ракетний удар могли завдати по військомату, де базувалися окупанти. Наразі українська сторона не коментувала інформацію про вибухи. 

Додамо

В окупованому Луганську вже другий день лунають вибухи. Так звана влада “лнр” звинувачує Україну у вибухах у Луганську.

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