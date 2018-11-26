В оккупированном Крыму заявили, что Керченский пролив открыли для гражданских судов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Керченском проливе открыли Керчь-Еникальский канал для движения гражданских судов, первые из них уже идут через пролив. Об этом сообщил ТАСС подконтрольный Кремлю генеральный директор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков, передает УНН.
"Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра", - сказал он, добавив, что "судоходство по Керчь-Еникальскому каналу восстановлено ... в штатном режиме".
По словам Волкова, суда уже пошли через пролив.
Напомним, что 25 ноября ВМС РФ напали на украинские корабли, захватили 3 судна и ранили 6 моряков, остальные в плену.
Как сообщал УНН, в связи с событиями в Азовском море ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября.
Напомним, Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.