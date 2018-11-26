В окупованому Криму заявили, що Керченську протоку відкрили для цивільних суден
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Керченській протоці відкрили Керч-Єнікальський канал для руху цивільних суден, перші з них уже йдуть через протоку. Про це повідомив ТАСС підконтрольний Кремлю генеральний директор підприємства "Кримські морські порти" Олексій Волков, передає УНН.
"Дозвіл для руху суден по каналу дали близько четвертої ранку", - сказав він, додавши, що "судноплавство по Керч-Єнікальським каналом відновлено ... в штатному режимі".
За словами Волкова, судна вже пішли через протоку.
Нагадаємо, що 25 листопада ВМС РФ напали на українські кораблі, захопили 3 судна та поранили 6 моряків, решта у полоні.
Як повідомляв УНН, у зв'язку із подіями в Азовському морі ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада.
Нагадаємо, Збройні сили України привели в повну боєготовність.