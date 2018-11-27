В оккупированном Крыму арестовали еще двух украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца еще двух украинских моряков. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Антон Наумлюк, передает УНН.
"На два месяца арестовали старшего матроса буксира "Яны Капу" Виктор Беспальченко", - написал Наумлюк.
Кроме того, по его словам, судья Киевского райсуда Симферополя Андрей Долгополов арестовал Юрия Будзило на два месяца.
"Сейчас его этапируют в здание управления ФСБ для предъявления обвинения и допроса", - написал он.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных.
Во вторник, 27 ноября, в оккупированном Симферополе суд начал избирать меру пресечения первому из 23 захваченных украинских моряков.
Как информировал ранее УНН, сторона обвинения просила суд оккупированного Симферополя выбрать для украинского военного моряка Юрия Будзило меру пресечения в виде содержания под стражей, не указав конечный срок.
Ранее суд в оккупированном Крыму арестовал трех пленных украинских моряков.