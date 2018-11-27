Одного з українських моряків в окупованому Криму хочуть заарештувати безстроково

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сторона звинувачення просить суд окупованого Сімферополя обрати для українського військового моряка Юрія Будзило запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не вказавши кінцевий термін. Про це в Facebook повідомляє журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.

"Заступник начальника слідчого відділу УФСБ по Криму і Севастополю Сергій Кулаков клопотав про взяття під варту українського моряка Юрія Будзила. При цьому термін ув'язнення в постанові не вказано", - написав Наумлюк.

За словами адвоката Будзила Еміля Курбедінова, "це некоректний з юридичної точки зору документ, нічого не значущий через те, що не зазначено термін ув'язнення під варту".

Українські моряки звинувачуються в незаконному перетині кордону Росії за частиною 1 статті 322 КК РФ. Незаконне перетинання, за версією слідства, сталося в точці з координатами 44 градуси 52,7 хвилини північної широти і 36 градусів 31,3 хвилини східної довготи.

"Після чого судна "Нікополь", "Бердянськ" і "Яна Капу" з розташованими на них перерахованими вище особами були примусово зупинили співробітники ПУ ФСБ Росії по Республіці Крим", - йдеться в матеріалах слідства, зазначив Наумлюк. Він додав, що разом з Будзилом в постанові перераховані 23 людини.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України повідомила про підозру прикордонників ФСБ і військовослужбовцям ЗС РФ, які вчинили напад на українських моряків. Підозри російським військовим спрямовані на їхню місця служби, готується клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що захоплених українських моряків у вівторок 27 листопада перевозять на суд до Сімферополя в окупованому Криму.

Українські Національні Новини

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