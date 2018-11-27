Одного из украинских моряков в оккупированном Крыму хотят арестовать бессрочно

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сторона обвинения просит суд оккупированного Симферополя избрать для украинского военного моряка Юрия Будзыло меру пресечения в виде содержания под стражей, не указав конечних сроков. Об этом в Facebook сообщает журналист Антон Наумлюк, передает УНН.

“Замначальника следственного отдела УФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Кулаков ходатайствовал о заключении под стражу украинского моряка Юрия Будзыло. При этом срок заключения в постановлении не указан”, — написал Наумлюк.

По словам адвоката Будзыло Эмиля Курбединова, “это не корректный с юридической точки зрения документ, ничего не значащий из-за того, что не указан срок заключения под стражу”.

Украинские моряки обвиняются в незаконном пересечении границы России по части 1 статьи 322 УК РФ. Незаконное пересечение, по версии следствия, произошло в точке с координатами 44 градуса 52,7 минуты северной широты и 36 градусов 31,3 минуты восточной долготы.

“После чего суда "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" с находившимися на них перечисленными выше лицами были принудительно остановлены сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике Крым”, — говорится в материалах следствия, отметил Наумлюк. Он добавил, что вместе с Будзыло в постановлении перечислены 23 человека.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении пограничникам ФСБ и военнослужащим ВС РФ, которые совершили нападение на украинских моряков. Подозрения российским военным направлены по их месту службы, готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что захваченных украинских моряков во вторник 27 ноября перевозят на суд в Симферополь в оккупированном Крыму.

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