Одного из украинских моряков в оккупированном Крыму хотят арестовать бессрочно
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сторона обвинения просит суд оккупированного Симферополя избрать для украинского военного моряка Юрия Будзыло меру пресечения в виде содержания под стражей, не указав конечних сроков. Об этом в Facebook сообщает журналист Антон Наумлюк, передает УНН.
“Замначальника следственного отдела УФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Кулаков ходатайствовал о заключении под стражу украинского моряка Юрия Будзыло. При этом срок заключения в постановлении не указан”, — написал Наумлюк.
По словам адвоката Будзыло Эмиля Курбединова, “это не корректный с юридической точки зрения документ, ничего не значащий из-за того, что не указан срок заключения под стражу”.
Украинские моряки обвиняются в незаконном пересечении границы России по части 1 статьи 322 УК РФ. Незаконное пересечение, по версии следствия, произошло в точке с координатами 44 градуса 52,7 минуты северной широты и 36 градусов 31,3 минуты восточной долготы.
“После чего суда "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" с находившимися на них перечисленными выше лицами были принудительно остановлены сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике Крым”, — говорится в материалах следствия, отметил Наумлюк. Он добавил, что вместе с Будзыло в постановлении перечислены 23 человека.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении пограничникам ФСБ и военнослужащим ВС РФ, которые совершили нападение на украинских моряков. Подозрения российским военным направлены по их месту службы, готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.
Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что захваченных украинских моряков во вторник 27 ноября перевозят на суд в Симферополь в оккупированном Крыму.