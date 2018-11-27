В окупованому Криму заарештували ще двох українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці ще двох українських моряків. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.
“На два мiсяцi заарештували старшого матроса буксира "Яни Капу" Віктор Беспальченка”, - написав Наумлюк.
Крім того, за його словами, суддя Київського райсуду Сімферополя Андрій Долгополов заарештував Юрія Будзила на два місяці.
“Зараз його етапують до будівлі управління ФСБ для пред’явлення звинувачення і допиту”, - написав він.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових.
У вівторок, 27 листопада, в окупованому Сімферополі суд почав обирати запобіжний захід першому із 23 захоплених українських моряків.
Як інформував раніше УНН, сторона звинувачення просила суд окупованого Сімферополя обрати для українського військового моряка Юрія Будзило запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не вказавши кінцевий термін.
Раніше суд в окупованому Криму арештував трьох полонених українських моряків.