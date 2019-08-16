В оккупированном Крыму убили начальника отделения подконтрольного Кремлю МЧС, СК РФ - завел дело
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Так называемый “Следственный комитет России по Республике Крым” возбудил уголовное дело по факту убийства начальника отделения надзорной деятельности республиканского управления МЧС, подконтрольного Кремлю. Об этом говорится в сообщении на сайте “ведомства”, отмечает УНН.
“Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России, по факту убийства сотрудника МЧС России”, — сообщили в СК. По предварительным данным, убийство произошло в ходе бытового конфликта.
15 августа в оккупированном Россией Крыму был убит начальник отделения надзорной деятельности “ГУ МЧС по Сакскому району”. 32-летний Ярослав Мамаенко был доставлен в больницу с проникающим ножевым ранением и вскоре скончался. По предварительной информации, убийство не было связано с профессиональной деятельностью сотрудника МЧС.
Сейчас следственные органы устанавливают обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщал УНН, СК РФ открыл очередное дело против ВСУ за “обстрелы жилых домов на Донбассе”.